محافظ مالية و100 ألف دولار.. كيف أوقعت الداخلية عصابة العملات الافتراضية بالعجوزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط أخطر تشكيل عصابي، تخصص في ترويج العملات الافتراضية والأجهزة المستخدمة في تخليقها.

وكانت معلومات وتحريات رجال مباحث الاموال العامة، أكدت قيام شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في بيع وشراء العملات الافتراضية والأجهزة المستخدمة في تخليقها، وقيامهما باستئجار محل تجاري بمنطقة العجوزة بالجيزة، بزعم بيع مستلزمات الكمبيوتر، واتخاذه ستارا لنشاطهما الإجرامي في تخزين وتسويق المعدات والأجهزة اللازمة لتخليق العملات الرقمية، واستئجارهما شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، واستخدامها مقرا لوضع أجهزة الحاسب الآلي وتشغيلها كمزرعة تعدين لتخليق العملات الافتراضية المشفرة، لإعادة بيعها للمواطنين، وتجهيز الشقة بأجهزة تبريد ووصلات كهربائية لسرقة التيار الكهربائي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبتفتيش المتجر المشار إليه، تم ضبط 3 أجهزة حاسب آلي، وجهاز "لاب توب" يتم استخدامها في عمليات تعدين العملات الافتراضية، و10 قطع كارت شاشة تستخدم كإحدى مكونات شبكة التعدين، وهواتف محمولة ماركات مختلفة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وبتفتيش الشقة الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، تبين وجود ثلاث غرف مجهزة كمزارع تعدين للعملات الافتراضية، وعثر بداخلها على 3 منصات إلكترونية كبيرة الحجم، تحوي 45 كارت شاشة تستخدم في زيادة قدرة التعدين وتخليق العملات الرقمية، و10 مزودات طاقة كهربائية خاصة بأجهزة التعدين، وكمبيوتر و10 أجهزة تبريد كهربائية، بالإضافة إلى كمية من الوصلات الكهربائية لتوصيل وربط مكونات شبكة التعدين بالتيار الكهربائي العمومي بطريقة غير مشروعة، نظرا لحاجة تلك الأجهزة إلى قدرات كهربائية كبيرة من التيار الكهربائي، وتهربهما من دفع المبالغ المالية المستحقة للدولة عن استهلاك التيار الكهربائي.

وبفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين وجود محفظة مالية بمنصة بداخلها مبلغ 40 ألف دولار أمريكي بحساب أحد المتهمين، والعديد من المحافظ المالية بمنصات تداول العملات الافتراضية بقيمة 60 ألف دولار أمريكي من متحصلات نشاطهما الإجرامي في تعدين تلك العملات، في حين يحوي الحاسب الآلي على برامج خاصة بعمليات التعدين، وكذا محادثات نصية على برامج التواصل الاجتماعي، تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بممارستهما لذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.