شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة عسكر يشهد ندوة هيئة التدريب للقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائع الندوة الرئيسية لهيئة التدريب للقوات المسلحة بعنوان " دور العلم والتكنولوجيا فى الحروب الحديثة"، وذلك فى إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة المستمرة لكافة الأنشطة العلمية والبحثية التى تتم بكافة هيئات وإدارات القوات المسلحة.

بدأت الندوة بكلمة اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر الذى توليه لكافة الإدارات والهيئات لتظل دائماً قادرة على تنفيذ مهامها بإحترافية وكفاءة عالية .

أعقب ذلك عرض فيلماً تسجيلياً تناول كافة أشكال الحروب السيبرانية ومخاطرها ومدى تأثير الحروب الإلكترونية الحديثة وزيادة الإعتماد على الوسائل الإلكترونية المتطورة فى المجال العسكرى.

وتضمنت الندوة جلستين علميتين تناولت عدد من الموضوعات فى مجالات حرب المعلومات والهجمات السيبرانية وأنظمة الطائرات الموجهة بدون طيار بواسطة عدد من الخبراء والمحللين الإستراتيجيين وأساتذة الجامعات والمختصين من القوات المسلحة .

وقد خلصت الندوة إلى ضرورة الإستفادة من التطور التكنولوجى الهائل والمستمر فى مجال الذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى ودورهما فى المعارك الحديثة ، فضلاً عن الإستفادة من دراسات الخبراء فى مجال الطائرات الموجهة بدون طيار إرتباطاً بتنامى التحديات الحالية والمستقبلية التى تواجه الأنظمة العسكرية عالمياً ، وحشد الطاقات لمجابهة كافة التهديدات التى تؤثر على الأمن القومى المصرى .

وفى نهاية الندوة نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للحضور، مؤكداً على أهمية التنسيق مع كافة المؤسسات المدنية المتخصصة والجامعات المصرية لتحافظ القوات المسلحة على قدراتها فى طليعة المؤسسات التى تتبع كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة بما يحقق إستقرار وتماسك المجتمع ، موجهاً الشكر للقائمين على الندوة ومشيداً بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات فى مجال الحروب الحديثة .

حضر وقائع الندوة عدد من قادة وضباط القوات المسلحة والشخصيات العامة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والخبراءالإستراتيجيين وعدد من دارسى الكليات العسكرية.