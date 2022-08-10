شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: ترشيد الاستهلاك يعود بالنفع على الحالة الاقتصادية للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التزام المواطنين بأساليب ترشيد الاستهلاك تعود بالنفع على الحالة الاقتصادية له من خلال توفير مئات الجنيهات من فواتير استهلاك الكهرباء وخاصة خلال أشهر الصيف.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن ترشيد استهلاك الكهرباء لا يعنى التوقف عن استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية ولكنها تعنى حسن استهلاك الطاقة وعدم إهدارها وبالتالى إهدار مبالغ مالية يمكن الاستفادة منها فى مجالات أخرى تخدم الأسرة بالكامل.

وأشار حمزة إلى أن المتحكم الوحيد فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية هو المواطن نفسه، مشيرا إلى أن اتباع أساليب ترشيد الاستهلاك تساهم بشكل كبير فى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد فى تصريحات له، أن الهدف من تحرك الدولة حالياً، هو كيفية توفير أكبر قدر من استهلاك الغاز الطبيعى الموجه لمحطات إنتاج الكهرباء، لتصديره والحصول على عملة صعبة، تسهم فى تخفيض الضغط على الدولة المصرية، لافتاً إلى تحرك مجلس الوزراء لتحقيق هذا الهدف، والبدء فى تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث سيستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه بعد غد، مجموعة من القرارات التنفيذية الخاصة بهذه الخطة، على أن يتم البدء فى تطبيقها فوراً، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق فى الساعة 11 مساء، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التى لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتى تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.