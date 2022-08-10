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ترتفع لـ 90% بالسواحل الشمالية.. تعرف على نسب الرطوبة بجميع الأنحاء حتى الإثنين

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الاثنين المقبل،  حيث تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة ، ليسود  طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية ، مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء .

 

وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الاثنين كما يلى :

 

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القاهرة الكبرى: 

العظمى 75-85

الصغرى 35-40

 


- الوجه البحرى: العظمى 75-85

الصغرى 35-40


- السواحل الشمالية:العظمى 85-90

الصغرى 55-60


- جنوب سيناء : العظمى 60-65

الصغرى 30-35


- شمال الصعيد : العظمى 55-60

الصغرى 20-25


- جنوب الصعيد :العظمى 30-35

الصغرى 10-15

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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