200 طبيب يطالبون الحكومة بزيادة أعداد الأطباء المقيمين بقصر العيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تقدم 208 أطباء حديثي التخرج بطب قصر العيني، بشكاوى إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر بوابة الشكاوى الحكومية، يتضررون فيها من عدم توافر درجات مالية كافية بمستشفيات قصر العيني الجامعية، الأمر الذي اضطرت معه إدارة المستشفيات إلى الإعلان عن شغل وظائف أطباء مقيمين بأقل من الأعداد التي تحتاجها الأقسام الإكلينيكية المختلفة.

وأضاف الأطباء في شكواهم أن الأعداد التي أعلنت عنها مستشفيات قصر العيني تقل بقرابة 100 طبيب عما تم الإعلان عنه العام الماضي.

من ناحيتها طالبت حملة "مصيرنا واحد"، المهتمة بشؤون الأطباء في مصر، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة احتياجات المستشفيات الجامعية المختلفة من الأطباء، وتوفير درجات مالية لسد هذه الاحتياجات.

وأوضحت أنه في ظل العجز الشديد في أعداد الأطباء الذي يعاني منه المجتمع المصري ورغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، إلا أنه ما زال يتم التعامل في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية على أساس الدرجات المالية فقط دون اعتبار للمهن المختلفة واحتياج المجتمع لها.