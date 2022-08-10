رئيس "مكافحة الآفات": متابعة مستمرة لحالة المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، تكثيف المتابعة لكل المحاصيل وخاصة زراعات الذرة المتأخرة والتأكيد الدائم على توافر مبيدات دودة الحشد الخريفية بجميع المديريات والاستعاضة الفورية وضرورة المرور على الجمعيات للتأكد من ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات مع مديري مناطق المكافحة والإدارة العامة، لبحث موقف المحاصيل الصيفية القطن والذرة والأرز ومدى الاستعدادات الفنية واللوجستية لرصد إصابات الآفات وعلاجها فورا، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة الدائمة والمرور الميداني على المحاصيل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة الآفات الزراعية.

وشدد رزق على أهمية الجانب الإرشادي أثناء المرور، كما وجه بضرورة وجود خطوط إرشادية بدودة الحشد من خلال الندوات.

وفي ذات السياق، قام رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بزيارة مفاجئة لمنطقة شرق الدلتا وتفقد الحاصلات الزراعية وموقف دودة الحشد في محافظة الشرقية، وتابع أعمال مرور لجان الإدارة العامة والمناطق خلال هذا الأسبوع لمحافظات المنيا أسيوط وسوهاج والبحيرة وطنطا وبورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية وكفر الشيخ، مشيرا إلى أن الحالة العامة للمحاصيل مطمئنة ومبشرة.