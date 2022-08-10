القصير يبحث مع قيادات الخدمات البيطرية عمليات التحصين والتأمين على الماشية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع قيادات الخدمات البيطرية وصحة الحيوان وصندوق التأمين على الماشية، آخر مستجدات عمليات التحصين من الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتأمين على الماشية.

وذكرت وزارة الزراعة - في بيان اليوم - أن ذلك يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالثروة الحيوانية.

وأضافت، أن القصير وجه - خلال الاجتماع - هيئة الخدمات البيطرية والمعاهد البحثية وصندوق التأمين على الماشية، وكذلك مديريات الطب البيطري في المحافظات والوحدات البيطرية في القرى بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين وصغار المربين مع زيادة الدور التوعوي لحثهم على الاستجابة لحملات التحصين والقوافل البيطرية وتحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض، وأيضا نشر ثقافة التأمين على الماشية، نظرا لأهميته في حماية الثروة الحيوانية وتعويض المربين في حالة النفوق أو السرقة.

ووجه وزير الزراعة، مسئولي الصندوق بصرف تعويض للحالات النافقة المؤمن عليها فورا من أجل استدامة مشروع المربي.

كما طالب الوزير بتوفير كافة اللقاحات البيطرية لحملات التحصين مع تكثيف أيضا القوافل البيطرية لفحص وعلاج مواشي صغار المربين في القرى والنجوع.. مشيرا إلى أنه تم إعطاء أكثر من ثلاثة ملايين جرعة تحصين حتى الآن من خلال الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، خلال الحملة التي بدأت في 14 يوليو الماضي، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأكد أن حملة التحصين تجوب القرى والنجوع ومن بيت لبيت وتشمل أيضا ترقيم وتسجيل الماشية، وكذلك التوعية بمميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية.