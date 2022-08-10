محامي الأهلي: على مرتضى تسليم نفسه بعد حكم حبسه.. أو يقبض عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكد محمد عثمان محامي النادي الأهلي، أن الحكم الصادر بحق مرتضى منصور اليوم بالحبس شهر واجب النفاذ في قضية اتهامه بسب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال "عثمان" في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء، إن الحكم حضوري وصدر من محكمة استئنافية -ثان درجة- فلابد من تنفيذه وعلى وزارة الداخلية إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه لتنفيذ الحكم.

وأوضح محامي الخطيب أن القضية الصادر فيها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ غير المنظورة اليوم، مشيرا إلى أنه قدم طلبا للمحكمة لضم القضيتين.

وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، بتعديل الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من الحبس سنة إلى شهر مع الشغل والنفاذ.

وقال محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، عبر "فيسبوك" إن الحكم صدر في القضية رقم 83لسنه2022 جنح اقتصادية فى القضية المرفوعة من الأهلي لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يتهم فيها المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعه عائلته.

كانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، قضت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور سنه مع الشغل

واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم.