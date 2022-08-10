محامي الأهلي: حبس مرتضي منصور شهر في سبّ الخطيب والحكم واجب النفاذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قال محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، إن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم قضت بتعديل الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من الحبس سنة إلى شهر مع الشغل والنفاذ.

وكتب عثمان، عبر حسابه الرسمي بـ (الفيس بوك)، اليوم الأربعاء، أن الحكم صدر في القضية رقم 83لسنه 2022 جنح اقتصاديه في القضية المرفوعة من الأهلي لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يتهم فيها المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعه عائلته.

كانت محكمه جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، قضت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور سنه مع الشغل واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم.

وأكد "عثمان" أن الحكم واجب النفاذ.