بينهم 6 تجار مخدرات.. الداخلية تطارد تجار السلاح والكيف في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي؛ استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، وضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 6 متهمين لثلاثة منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2653 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.