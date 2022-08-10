لهذا السبب.. سيدة تقتل زوجها وتدفنه في "الزريبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أنهت سيدة حياة زوجها، داخل شقتها في إحدى البلدات بمحافظة ذمار، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

جهود البحث والتحري والتي استمرت لعدة أسابيع، نجحت في العثور على جثمان الزوج بعد اختفائه بشكل مفاجئ، في قرية صُفارة بمديرية مغرب عنس، وفقًا لموقع "سكاي نيوز" عربية.

وكشفت المصادر، أن الرجل قتل على يد زوجته، وأنها حاولت التخلص من الجثة عن طريق دفنها في "زريبة" للأبقار أسفل المنزل.

وأشارت المصادر إلى أن نشوب خلافات أسرية بين الزوج وزوجته، بعد زواجه بأخرى، في الوقت الذي كانت تخشى أن ينجب منها أطفالا، ويذهب إرث الزوج لغير أبناء الزوجة التي أقدمت على ارتكاب الجريمة.