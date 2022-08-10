"أبويا مات".. تفاصيل العثور على جثة موظف مذبوحا في فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في العثور على جثة موظف، مذبوحًا داخل شقته بشارع العشرين المتفرع من شارع فيصل غرب محافظة الجيزة.

وطلبت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، كما طلبت تشريح الجثة، وتقرير واف حول سبب الوفاة.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن مكتشف الجريمة هو ابن الضحية عندما حاول الاتصال به كثيرا لكن والده لم يرد على هاتفه، ليقرر الذهاب إلى مسكن والده للاطمئنان عليه، ليجده مذبوحًا وغارقًا في دمائه في ظروف غامضة، ليستغيث بالأهالي "أبويا مات".

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بمقتل شخص داخل مسكنه بشارع العشرين فيصل بجوار محل مأكولات شعبية دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث بفرقة الغرب إلى محل البلاغ تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وحضور الأدلة الجنائية، وتبين بالفحص المبدئي مقتل شخص مسؤول بإحدى الجهات ذبحًا على يد مجهولين.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة لرصد المترددين على مسرح الجريمة وتحديد هوية الجاني.