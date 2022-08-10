قبل تفكيكها وبيعها.. ضبط شخصين لسرقتهما سيارة بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة سيارة أحد المواطنين، وإعادة السيارة المستولى عليها.

كان قسم شرطة مصر الجديدة، بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم وبداخلها هاتف محمول وبعض الأوراق والمستندات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين - مقيمين بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها داخل جراج كائن بدائرة القسم، وكذا ضبط بعض الأوراق الخاصة بالمجنى عليه وأجزاء من السيارة قاما بتفكيكها تمهيداً لبيعها.

باستدعاء مالك السيارة تعرف عليها، وإتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.