شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: موقع استقبال تظلمات الثانوية العامة يعمل بكفاءة والان مع تفاصيل الخبر
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم الكترونيا عبر الرابط التالى.
https://tazalom.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR2KmK-xibq_0-OI7Vm0jDnbgD2h9bmPohZd-2GiCzYguriXyRNTwuDEdVQ
تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.
- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.
- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.
- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية.
- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.
- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.
- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.
- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة فى تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.
- فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.