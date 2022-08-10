شكرا لقرائتكم خبر عن ترتفع لـ 90℅ بالسواحل الشمالية.. تعرف على نسب الرطوبة بجميع الأنحاء حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية ، مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء .

وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الاثنين كما يلى :

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القاهرة الكبرى:

العظمى 75-85

الصغرى 35-40





- الوجه البحرى: العظمى 75-85

الصغرى 35-40





- السواحل الشمالية:العظمى 85-90

الصغرى 55-60





- جنوب سيناء : العظمى 60-65

الصغرى 30-35





- شمال الصعيد : العظمى 55-60

الصغرى 20-25





- جنوب الصعيد :العظمى 30-35

الصغرى 10-15