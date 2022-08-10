شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض تشكر "المالية" لسرعة صرف حوافز تمريض "الصحة النفسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للدكتورة محمد معيط وزير المالية، على سرعة استجابته لحل أزمة صرف حوافز 170% الخاصة بتمريض الصحة النفسية بصفة منتظمة.

وكانت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، قد تواصلت السبت الماضى هاتفياً، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمناقشة أزمة صرف حوافز 170% الخاصة بتمريض الصحة النفسية بصفة منتظمة، وذلك بناءاً على القرار الصادر من وزارة المالية خلال العام المالى السابق فى نوفمبر 2021.

وأوضحت نقيب التمريض، أن أطقم التمريض بالصحة النفسية تفاجئوا بعدم وجود ميزانية للزيادة خلال العام الحالى وفقاً لأنباء مؤكدة ترددت بأمانة الصحة النفسية، وذلك رغم القرار الصادر من وزارة المالية العام الماضى.

وأشارت إلى أن تلك الزيادة كان يحصل عليها أطقم التمريض، قبل صدور قانون 14 لعام 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، إلا أن الصرف تأثر بعد صدور القانون، وفى المقابل كان يتم الصرف بمساعدة وزارة المالية، وذلك حتى صدور قرار وزارة المالية العام الماضى لصرف حوافز 170% بصورة منتظمة من ميزانية الدولة ولكن تم إغفالها فى الميزانية الجديدة.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن الدكتور محمد معيط استجاب لطلبنا ووعد بحل أزمة صرف حوافز 170% وعرضها على الإدارة المالية بالوزارة.







