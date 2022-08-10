شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 3103 أنشطة طلابية و163 دورة لمواجهة الفساد خلال 2021 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، و أعضاء المجلس، بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع، هنأ الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور لؤي سعدالدين نصرت بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا له وللجامعة مزيدًا من التقدم والازدهار، وتحقيق الإنجازات في قطاع شئون التعليم والطلاب.

ومن جانبه، قال الدكتور .عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس ناقش خلال اجتماعه الجداول الزمنية المقترحة للجامعات الحكومية خلال الفترة القادمة، والخاصة ببرامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بكافة التحديات التي تواجه الوطن، وكذا الأنشطة الطلابية القمية علي مستوى الجامعات، مؤكدًا أهمية هذه الأنشطة؛ باعتبارها من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات؛ لدورها في تكوين شخصية الطلاب المتكاملة، وغرس قيمة العمل التطوعى، والعمل بروح الفريق لدى الطلاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استعرض إنجازات الجامعات الحكومية في قطاع شئون التعليم والطلاب للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2021 والتي شملت تنظيم3103 نشاطًا طلابيًّا، بمشاركة 705830 طالبًا، و163 دورة تدريبية لتأهيل المجتمع الأكاديمي في مواجهة العنف والتطرف والفساد، بمشاركة 158040 طالبًا، و790 دورة في مجال التحول الرقمي بمشاركة 29438 متدربًا، أما الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة بلغ عدد المستفيدين منها 5595 طالبًا، وكذلك مشروع تأهيل المقبلين على الزواج (مودة) بلغت عدد دوراته 49 دورة، بمشاركة 13289 طالبًا، وبلغ المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة و41959 طالبًا في 301 كلية، مشيرًا إلى استعراض المجلس إنجازات الجامعات في مجال التبادل الطلابي؛ لغرس روح المودة والإخاء وتبادل الثقافات بين الطلاب، بمشاركة 2715 طالبًا، موضحًا أن عدد البرامج التي تم استحداثها في الجامعات الحكومية 61 برنامجًا في 89 كلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس ناقش تقريرًا مقدمًا من د.هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي حول جهود الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات في مجالات تأمين الكتب، والشهادات المؤمنة، والمعامل الافتراضية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى موافقة المجلس على تنظيم جامعة المنصورة فاعلية طلابية "الفرعون الذهبي – 100 عام من التاريخ" بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون4 نوفمبر1922 وإدراجها ضمن خطة الفعاليات القمية للعام 2023/2022 على أن تكون في صورة مسابقة لطلاب الجامعات في مجالات التصوير الملون (هواة ومتخصصون)، الملصق الإعلاني (متخصص فقط )، القصة القصيرة، الفيلم التسجيلي.

كما أحيط المجلس علمًا بتنظيم جامعة عين شمس للملتقى القمي لذوي الاحتياجات الخاصة في إجازة منتصف العام الدراسي2023/2022 .

واستعرض المجلس كتاب جامعة بنها المتضمن نسخة من تقرير الأنشطة الطلابية بالجامعة عن العام الجامعي 2022/2021 وهو أحد إصدارات الجامعة والذي تم رفعه علي البوابة الالكترونية للجامعة في (إصدارات رقمية) https//bu.edu.eg/univ_info/BU_Digital_Editions.php .