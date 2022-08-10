شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. جامعة حلوان تجهز 5 معامل لتقديم خدمة التنسيق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جامعة حلوان لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد، بتجهيز عدد 5 معامل للحاسب الآلي مزودة بـعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق 2022 - 2023.

ويوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المعامل التي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب هى المعمل المركزى بالجامعة، ومعمل في كلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، ومعمل كلية التربية الموسيقية، وأيضا معمل بكلية الفنون الجميلة.

وأشار إلى أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم خدماتها للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع تقديم خدمات مميزة للطلاب بالمعامل، وتوفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي، أنه يتم استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء عملية التنسيق خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على ارواح وصحة وسلامة الطلاب وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، تم فتح باب تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى لإجمالي عدد الطلاب 117758، بدءًا من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 لـ يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، وفقًا للحد الأدنى للمرحلة الأولى.