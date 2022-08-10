شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تعلن فتح باب التسجيل للمشاركة بالمنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن فتح باب التسجيل لحجز أجنحة المعارض والأحداث الجانبية بالمنطقة الخضراء من الشباب والمجتمع المدنى والشركات والمؤسسات الراغبة فى المشاركة بمؤتمر الأطراف السابع والعشرون cop27 بمصر والعالم، والذى تستضفة مصر نوفمبر القادم وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المنطقة الخضراء سيتم إقامتها بحديقة السلام والتى يتم تطويرها وإعدادها بكافة التجهيزات لتكون صرحا ومثالا للمعارض بالعالم بما يليق بصورة مصر وتاريخها وتوجهاتها نحو التنمية والاستدامة.

وشددت وزيرة البيئة على أن مصر تعطى بالمنطقة الخضراء فرصة للشباب والمرأة والمجتمع المدني من العالم ليكون هذا مؤتمر شمولي يتضمن كافة الأطراف لعرض المشروعات القومية والجمهورية الجديدة ، كما تحرص إدارة المؤتمر على أهمية وجود القطاع الخاص لتسريع وتيرة العمل المناخي.

جديراً بالذكر أن المنطقة الخضراء تتكون من مناطق متنوعة للعرض وإقامة الأحداث الجانبية، وعرض قصص نجاح مشروعات الدولة المصرية، وكذا للابتكار والعلوم، وأخرى للرعاة، بالإضافة إلى معرض للمجتمع المحلى لتعزيز المشاركة المجتمعية بمختلف الفعاليات، وغيرها.

ويتم التسجيل عبر الرابط التالى:

https://www.cop27.eg/#/conference#green-zone