شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى: 11 طفلا فازوا بمنحة المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم أسماء 11 طالب فائزين في "مسابقة الفيزياء" من محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الزقازيق، جنوب الوادي، والأقصر بمنحة السفر للمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا، وهم طلاب برنامج "جامعة الطفل" المشاركين بأسبقية التقدم في "مسابقة الفيزياء" التى أعلنت عنها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى نهاية يونيو الماضي وذلك بعد نجاحهم في اجتياز جميع مراحل "مسابقة الفيزياء" والتي انتهت في 7 من أغسطس الجاري، والإطلاع علي أسماء الفائزين من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg .

وتهدف مسابقة الفيزياء التي تنظمها الأكاديمية للمرة الثانية إلي رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل فى مجال الفيزياء ومساعدتهم للانخراط في ثقافات أخرى وتهيئة بيئة مشجعة للإبداع والابتكار والتواصل العلمي وهو ضمن خطة متكاملة تتبناها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى الأكاديمية للنهوض بالعلوم الأساسية وخاصة الفيزياء والرياضيات ودعم النوابغ، وتعد هذه المسابقة امتداد للتعاون بين الأكاديمية والمعهد والذي يشمل تنظيم المدارس الصيفية والشتوية سنويًا لطلاب الماجستير والدكتوراه المصريين وتدريب شباب الباحثين على الآليات والمفاهيم الحديثة لتأمين نهجًا متعدد التخصصات في مراحل التعليم المختلفة، وعليه قد تم تخصيص جزء من ميزانية الإتفاقية لتمويل 11 من طلاب جامعة الطفل لحضور مدرسة صيفية في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا وكانت مسابقة الفيزياء هي الآلية التي تم اعتمادها لإختيار الأطفال المتميزين ممن يستحقون المنحة.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمي ، أن مسابقة الفيزياء رحلة تعليمية حديثة تفاعلية بداية من مناهج المسابقة والتي تم تطويرها من قبل خبراء في علم الفيزياء النووية ومتخصصين في طرق وضع المناهج ومروراً بإلقاء محاضرات تفاعلية عبر تقنية الVideo Conferencing للتواصل مع الطلاب عن بُعد ووضع الإمتحان التحريري إلكترونياً وإجراء مقابلات شخصية من خلال لجان من اللجنة التنفيذية لجامعة الطفل للتحقق من السمات الشخصية للطالب وقدرته على التواصل بلغات أجنبيه.

و الجدير بالذكر بأن المسابقة في دورتها الأولي قد فاز بها 15 طالب سافروا إلي المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا في 2021 لمدة عشرة أيام. وقام الطلاب بزيارة معامل الفيزياء النووية بالمعهد بالإضافة إلى تدريبهم على بعض التجارب الحديثة لزيادة خبرتهم المعملية وقد تعرف الطلاب أحدث التجهيزات والتطبيقات فى مجال الفيزياء النووية، مما كان له أثر في زيادة وعى الطلاب بأحدث التقنيات فى هذا المجال. وقد أثني العلماء بالمعهد علي مستوي الطلاب العلمي والأخلاقي مما يمثل واجهة مشرفة لمصر والوطن العربي، وقد استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الطلاب عند عودتهم من المعهد، وفي سبيل زيادة الوعي بعلوم الفيزياء النووية قد قام الطلاب عند عودتهم بإقامة ندوة تعرفية عن تجربتهم الفريدة وأوجه الاستفادة.