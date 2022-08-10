شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجمع البحوث الإسلامية: التجديد فى الدين ضرورة وفريضة حتمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لقد كثر الحديث عن موضوع التجديد في الدين وتعددت المؤتمرات حول هذه القضية وهذا الموضوع مازال الحديث عنه مطلوبا، ولاسيما مع وجود الدوافع التي تدفع إلى التجديد ولا نغالي، بأن نقول أن الدعوة إلى التجديد ضرورة حتمية وفريضة.

وأضاف ندوة حوارية لمجلة الأزهر الشريف تحت عنوان: "حق الكَدِّ والسِّعاية.. رؤية فقهية اجتماعية معاصرة»، ان الدين الاسلامى صالح لكل الأزمنة والأمكنة وهو ما يدفع لحتمية التجديد، كما أن قضية الكد والسعاية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، كما أن تناول هذا الموضوع يكشف عن عظمة الأزهر ورؤيته التجديدية.

وقال د. نظير عيَّاد: إن هذه الندوة هي أولى الندوات التي تعقدها مجلة الأزهر بشكل دوري، حيث تستضيف مجموعة من كبار علماء الأزهر؛ لمناقشة أهم قضايا العصر وطرح الحلول المناسبة لها.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية العام أن الندوة الدورية للمجلة ستناقش في اللقاءات القادمة أهم الكتب الصادرة حديثًا التي ألَّفها علماء الأزهر، كما ستناقش القضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المجلة، ولا شكَّ أن في هذا ثَراءً فكريًّا كبيرًا للموضوعات المُثارة.