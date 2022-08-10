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عملة تذكارية لـ"طب القاهرة" بمناسبة اليوبيل الذهبي لدفعة 1972

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي حمل رقم 54 لسنة 2022، بالإذن لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الواحد جنيه تحمل شعار كلية الطب جامعة القاهرة.

يأتي ذلك بمناسبة احتفال كلية الطب جامعة القاهرة باليوبيل الذهبي لخريجي دفعة 1972.

وحدد القرار مواصفات وعدد العملات المصرح بإصدارها، حيث نص على أن يكون وزنها 15 جم، وقطره 35 مم، والسمك 1.57 مم، وعددها 1100 قطعة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يحدد سعر البيع داخل البلاد للقطعة الواحدة من العملة التذكارية فئة الواحد جنيه من الفضة بسعر 380 جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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