عملة تذكارية لـ"طب القاهرة" بمناسبة اليوبيل الذهبي لدفعة 1972

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي حمل رقم 54 لسنة 2022، بالإذن لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الواحد جنيه تحمل شعار كلية الطب جامعة القاهرة.

يأتي ذلك بمناسبة احتفال كلية الطب جامعة القاهرة باليوبيل الذهبي لخريجي دفعة 1972.

وحدد القرار مواصفات وعدد العملات المصرح بإصدارها، حيث نص على أن يكون وزنها 15 جم، وقطره 35 مم، والسمك 1.57 مم، وعددها 1100 قطعة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يحدد سعر البيع داخل البلاد للقطعة الواحدة من العملة التذكارية فئة الواحد جنيه من الفضة بسعر 380 جنيها.