السعر والفئات الممنوعة.. تفاصيل توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية بـ"فاكسيرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - تب - أحمد جمعة:

بدأت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي في مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها في المحافظات والقاهرة الكبرى.

وقال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن أصبح لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي "quadrivalent vaccine (QIV)"، هو السائد حالياً ولا نتوقع العودة للقاح الثلاثي مرة أخرى، إذ أن هناك نوعين من اللقاح الرباعي مسجلين بمصر وتقوم الجهات الصحية بتوفيرها.

وأوضح "محمدي" في تصريحات لمصراوي، أن اللقاح الرباعي يتضمن 4 سلالات تعد الأكثر انتشارا والأكثر تأثيرا طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لكل موسم وهي "H1N1،H3N2"، من النوع A، وسلالتين من النوع B، أي نفس السلالات الثلاثة التي كانت موجودة في اللقاح الثلاثي السابق، بالإضافة إلى سلالة رابعة من النوع B.

ويتوفر اللقاح الرباعي تحت اسمين تجاريين، الأول "فاكسيجريب تترا Vaxigrip tetra"، من إنتاج شركة سانوفي في فرنسا، و"انفلوفاك تترا Influvac tetra"، من إنتاج شركة أبوت في هولندا.

ويبلغ سعر الجرعة 190 جنيهًا بجانب 10 جنيهات خدمة التطعيم.

وأيا من اللقاحين يعطي بداية من عمر 6 شهور، والطفل في المرحلة العمرية من 6 شهور حتى 9 سنوات فإذا كان أول مرة له لتلقي اللقاح فهو يحتاج إلى جرعتين بينهما شهر على الأقل، إما إذا كان قد سبق له تلقي اللقاح في السنوات السابقة فهو يحتاج جرعة واحدة فقط، وفق "محمدي".

وأشار إلى أن الجرعة لكل الأعمار واحدة، وهي نصف مل تحقن في عضلة الفخذ الأمامية أو في عضلة الكتف حسب العمر.

أما من عمر 9 سنوات فما فوقها فهو يحتاج لجرعه واحدة فقط، ولا يوجد تقسيم لجرعة الإنفلونزا أيا كان السن.

وأوضح "محمدي" أنه غالبا لا نحتاج لتكرار الجرعة خلال الموسم الواحد رغبة في تحسين مناعة الشخص ضد الإنفلونزا إذا كان قد تلقي جرعاته بشكل سليم.

وأضاف: "كلما حرصنا على تلقي اللقاح مبكرًا وقبل دخول الشتاء وذروة انتشار الإنفلونزا، كلما حصلنا على أقصى استفادة منه علما بأنه يمكن تلقيه في أي وقت دون ضرر ولكن ما قد يتأثر هو فترة الحماية".

وعن الفئات المستهدفة باللقاح، تشمل:

- الأطفال خلال السنين الـ 5 الأولى من العمر.

- كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن ٦٥ سنة

- أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وأمراض الصدر والكبد والكلى.

- أصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبطة لجهاز المناعة ومن خضعوا لعمليات استئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة.

- السيدات الحوامل، خاصة في الثلثين الثاني والثالث وحتى أسبوعين بعد الولادة

- العاملين بالمجال الصحي.

أما الفئات التي يُمنع عنها التطعيم، فتشمل:

- الأطفال أقل من ٦ شهور

- الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض أو حساسية مفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته