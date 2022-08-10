في إطار "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".. التحالف الوطني يدعم صغار صيادي الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال أحد أعضائه؛ وهو (مؤسسة صناع الخير) في إطار مبادرتي "مراكب النجاة" و"حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور وزيرة الهجرة ومحافظ الدقهلية ووفد من مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير؛ حيث تم تسليم 30 مركب صيد مجهزة بأحدث أدوات الصيد إلى 30 صياد من صغار الصيادين من أهالي قرية بساط كريم الدين مركز شربين بمحافظة الدقهلية، تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للارتقاء بالفئات الأكثر احتياجًا؛ حيث تم دعم صغار الصيادين بالقرية، وتأمين مصدر دخل لهم من خلال تحفيزهم على تطوير حرفتهم بتسليمهم مراكب صيد حديثة مزودة بموتور ومعدات صيد حديثة كاملة؛ استثماراً لمهاراتهم التي اكتسبوها في الصيد، فتم تزويد 30 منهم بمشروعات مراكب صيد، وتم عمل ثلاجة لحفظ الأسماك التي يصطادها الصيادون بمراكبهم؛ حتى يتسنى لهم تسويق ما يقومون بصيده بالشكل الأفضل وبما يعود عليهم بأفضل عائد ويضمن نجاح مشروعهم، على أن يكون المستفيدون من استلام مراكب الرزق ممن يعولون أسراً كبيرة، ولا يملكون مراكب صيد بالفعل ويملكون مهارات في احتراف مهنة الصيد وأن المراكب التي تم تسليمها لصغار الصيادين تم تسليمها بالمجان تماماً لهذه الأسر، بالإضافة إلى معدات الصيد دون أن يتكلف الصياد المستفيد أية تكلفة مادية على الإطلاق".

يأتي ذلك في إطار تنفيذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوجيهات رئيس الجمهورية وإعطاء اهتمام خاص لملف التمكين الاقتصادي.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، في كلمتها أثناء احتفالية تسليم مراكب الصيد، أن الدولة حريصة على حياة أبنائها، وتسعى للتعاون مع كل المؤسسات لتوفير حياة كريمة لأبنائنا بالمناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، ولذلك جاءت فعاليات تسليم 30 مركب صيد للمواطنين، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير والتحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي.

وتابعت الوزيرة بأن التعاون في ظل مبادرتَي "مراكب النجاة" و"حياة كريمة" يأتي اتساقًا مع إطلاق رئيس الجمهورية للتحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي، والذي يحفز جمعيات العمل المدني على التعاون مع مؤسسات الدولة ودعم المواطنين بالأماكن الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، مثمنة جهود مؤسسة "صناع الخير" في تقديم الخدمات للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بجانب دعم بناء ثلاجة متطورة لحفظ الأسماك في قرية بساط كريم الدين، لمساعدة الصيادين على التسويق لمنتجاتهم.

وأوضح الصيادون أنهم كانوا ينتظرون هذه المراكب منذ سنوات، لتساعدهم هذه المراكب على تأمين مصدر معيشة لعائلتهم، مؤكدين أن توفير المراكب ساعد كثيرًا في عودة الكثير من الصيادين لممارسة مهنتهم التي ورثوها عن أجدادهم، بعد أن حال تهالك المراكب القديمة بينهم وبين العمل ومصدر رزق آمن للقضاء على الهجرة غير الشرعية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ ، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر؛ حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًّا وتنمويًّا؛ منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًّا و27 اتحادًا إقليميًّا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية.. وغيرها؛ حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.