للعام الرابع.. جامعة القاهرة تتصدر جامعات مصر بالتصنيف الإسباني "ويبومتريكس" 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تصدر جامعة القاهرة الجامعات المصرية بالتصنيف الإسباني "ويبومتريكس" 2022 للعام الرابع على التوالي؛ حيث تقدمت الجامعة بالتصنيف 56 مركزًا عالميًّا.

وأشار الخشت إلى أن هذا المصنف أظهر 76 جامعة ومؤسسة علمية مصرية، وكانت آخرها بترتيب 30143 عالميًّا، طبقًا لما أعلنه المصنف في أغسطس 2022 بالموقع الخاص به؛ حيث يرتب المصنف ما يزيد على 30 ألف جامعة ومؤسسة علمية حول العالم.

وقال رئيس جامعة القاهرة إن التصنيف الإسباني يصدر مرتَين سنويًّا، ونجحت جامعة القاهرة في الوجود بالتصنيف في مرتبة مرموقة واستطاعت التفوق على نفسها بنسبة تطور 9% عن التصنيف السابق، موضحًا أن التصنيف شهادة نجاح جديدة تضاف لسلسلة نجاحات الجامعة في الوجود بكل التصنيفات الدولية المختلفة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بضرورة تحقيق الجامعات المصرية مراكز متقدمة بالتصنيفات العالمية في إطار الجمهورية الجديدة.

وأكد الخشت أن هذا التقدم الملحوظ لجامعة القاهرة لدى كل المصنفين يرجع إلى الاهتمام الكثيف بالبحث العلمي وزيادة عدد البحوث المنشورة في مجلات عالمية مبوبة من حيث الكم والكيف، الذي يجعلها مرجعًا لبحوث عالمية كثيفة ويزيد من التعاون الدولي، وهذا التطوير المستمر يهدف إلى تحقيق خدمة المجتمع والمساهمة في جهود التعمير والبناء التي تقودها الدولة في كل المجالات من خلال علماء وخريجين متميزين.

وأشار الخشت إلى أن الجامعة نجحت في التحول نحو جامعات الجيل الثالث ثم الجيل الرابع ووضع الجامعة في مصاف الجامعات العالمية المرموقة؛ وهو ما تحقق نتيجة الخطط والاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي والذي له مردود على خدمة المجتمع والبيئة محليًّا وإقليميًّا؛ حيث أصبحت أبحاث جامعة القاهرة من أعلى معامل التأثير والاستشهاد عالميًّا بما أسهم في نشر الأبحاث في أكبر المجلات العلمية الدولية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن الجامعة لم تكتفِ بجودة الأبحاث التطبيقية ونشرها دوليًّا فقط، وإنما نجحت في إصدار عدد من المجلات العلمية الدولية المتخصصة بالتعاون مع كبرى الناشرين عالميًّا، فضلًا عن انتقاء الأبحاث العلمية ذات التصنيف والتأثير العالمي حيث تصل نسبة رفض الأبحاث بمجلات الجامعة إلى 92% وذلك لانتقاء أفضل الأبحاث العلمية حيث حققت مجلة JAR المركز الثامن عالمياً، ومجلة العلوم الطبية البيطرية المركز الرابع عالميًّا.

وقال الدكتور محمد محسن العطار نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن هناك 3 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة؛ حيث جاءت جامعة القاهرة في المرتبة 562 بالتصنيف، وجاءت جامعة الإسكندرية بترتيب 660، وجامعة المنصورة في المرتبة 933 عالميًّا.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة حافظت على وجودها بكل التصنيفات العالمية لعام 2022؛ حيث جاءت ضمن أفضل 300 جامعة عالمية راقية في التصنيف الهولندي "ليدن"، واحتلت المرتبة 294 من بين 30 ألف جامعة، وتصدرت الجامعات المصرية والإفريقية، إلى جانب تحقيق الجامعة تقدمًا كبيرًا في التصنيف الإنجليزي QS "كيو إس"، الإنجليزي؛ حيث نجحت الجامعة في الدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات، وزادت التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017 بالتصنيف، حيث تعد جامعة القاهرة الجامعة المصرية الوحيدة التي وجدت في القطاعات الرئيسية الخمسة مجتمعة التي يشملها التصنيف العالمي لعام 2022 وضمن أفضل 300 جامعة عالميًّا في القطاعات العلمية الكبرى، كما حافظت على مكانتها بالتصنيف الصيني شنغهاي والتقدم في 15 تخصصًا علميًّا، بالإضافة إلى الوجود ضمن أفضل 500 جامعة بتصنيف سيماجو للبحث العلمي.