الرطوبه 90%.. الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية وتحسن الحرارة في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء صيفية معتادة في مثل هذا التوقيت، لافتة إلى أنه بداية من الغد ستتحسن درجات الحرارة بشكل طفيف حيث ستتراجع درجتين على اغلب الأنحاء وتسجل القاهرة 33 درجة.

وأضافت غانم لمصراوي، يوجد ارتفاع في نسبة الرطوبة على شمال البلاد لتصل إلى 90% على السواحل الشمالية و 80% على القاهرة والوجه البحري مما يؤدي إلى الشعور بمزيد من الارتفاع بحرارة الطقس وخاصة في أوقات الليل على الرغم من درجات الحرارة في المعدلات الطبيعة أو أقل بقليل.

وتابعت: "الطقس سيكون حارا رطبا على أغلب المناطق خلال فترة النهار، مائل للحرارة ليلا، منوهة بأن الطقس ليلا سيشهد نشاطا ملحوظا في حركة الرياح، مما يساهم في تقليل الشعور بنسب الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة".

وأشارت إلى وجود شبورة مائية، تتسبب في انخفاض الرؤية صباحا، مشيرة إلى احتمالية تساقط أمطار خفيفة رعدية اليوم مصحوبة بالرمال في حلايب وشلاتين، نتيجة ارتفاع الحزام المداري، ولكنها لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وحذرت المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، لافتة إلى أن ذروة ارتفاع الرطوبة هلال فصل الصيف تكون في شهر أغسطس.