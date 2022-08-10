كشف غموض العثور على جثة شخص في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالمنيا، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) بإحدى الطرق الفرعية بدائرة المركز .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا إلى تحديد هوية المتوفى (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص) وأن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم وقيامهما باستدراجه واصطحابه بداخل سيارة إلى محل الواقعة وقاما بالإعتداء عليه بالضرب باستخدام (عصا – سلاح أبيض "سكين") مما أدى إلى وفاته واستوليا على (هاتفه المحمول – شاحن هاتف – سماعة)، وبإرشادهما تم ضبط السيارة والأداتين المستخدمتين والمسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.