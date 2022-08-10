ضبط سائق وسيدة لسرقتهما مشغولات ذهبية بأسلوب المغافلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين بالقاهرة لسرقتهما مشغولات ذهبية.

ورد معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية على أحد محال الصاغة بدائرة القسم لبيعها بدون فواتير.

بالانتقال والفحص تم ضبط الشخص المشار إليه (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته بعض المشغولات الذهبية.

بمناقشة المتهم عن مصدر تلك المضبوطات أقر بتحصله عليها من (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم مدينة نصر أول).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخيرة، وبمواجهتها أيدت ما سبق واعترفت بسرقة المضبوطات عن طريق المغافلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.