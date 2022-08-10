ضبط شخص اعتدى على آخر بسكين بسبب خلافات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص؛ لتعديه على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابته.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم دائرة القسم) مصاب بجرح طعني.

بالانتقال وسؤاله اتهم (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات بينهما، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو في حقه وأمكن ضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.