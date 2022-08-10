أمن المنافذ: ضبط 26 قضية متنوعة.. وتنفيذ 187 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 1 قضية (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 26 قضية أبرزها (انتهاء فترة التصريح - دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي)، وتحرير 760 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 187 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.