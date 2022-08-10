شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 502 شاباً واستخراج 337 شهادة قياس مستوى بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 502 شاباً ، منهم أثنان من ذوى القدرات الخاصة ، في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 918 شاباً ، كما تم استخراج 337 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 55 فرصة عمل.

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 177 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 60 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 42 محضراً ، وعمل ندوة توعية بمصنع الندى للعصائر بدمياط الجديدة .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يوليو الماضي بالتفتيش على 170 منشأة ، وإعادة التفتيش على 158 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 66 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعمل 22 مذكرة غلق إداري ، وعمل 6 ندوات توعية ، فضلاً عن تلقى 26 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منهم ، و17 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة .

أما فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 11 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة 3 شكاوى للقضاء ، وتبقى 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 297 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.