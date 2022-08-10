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القوى العاملة: تعيين 502 شاباً واستخراج 337 شهادة قياس مستوى بدمياط

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القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 502 شاباً ، منهم أثنان من ذوى القدرات الخاصة ، في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل ،  وبلغ المسجلين بها 918 شاباً ،  كما تم استخراج 337 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 55 فرصة عمل.  

 

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 177 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 60 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 42 محضراً ، وعمل  ندوة توعية بمصنع الندى للعصائر بدمياط الجديدة .

 

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت  المديرية  خلال شهر يوليو  الماضي  بالتفتيش على 170 منشأة ، وإعادة التفتيش على 158 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 66 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعمل 22 مذكرة غلق إداري ، وعمل 6  ندوات توعية ،  فضلاً عن تلقى 26  شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منهم ، و17 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة  .

 

أما فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 11 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة 3 شكاوى للقضاء ، وتبقى 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

 

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 297 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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