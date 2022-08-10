شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: نضع كل إمكانياتنا لصالح التعاون مع جمهورية السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير هاني صلاح المرشح سفير جمهورية مصر العربية بالسودان لبحث سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية والإستثمارية بين الجانبين ، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

فى بداية اللقاء تم الترحيب وتقديم التهنئة للسفير هاني صلاح علي ترشحه لتولي مهام السفارة المصرية بجمهورية السودان ، وقام الوزير " مرسى " بإستعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي حيث تم التأكيد على دور الوزارة الأساسي والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا اللقاء يأتي بهدف تعزيز العلاقات الأقتصادية والاستثمارية الثنائية بين الجانبين من خلال فتح أسواق جديدة لمنتجات الشركات التابعة للإنتاج الحربى بجمهورية السودان وكذا دعم الصادرات المحلية لجذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية، وكذلك العمل على طرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول الإفريقية وتحقيق الشراكة الإستراتيجية التى تعود بالنفع على كلا الجانبين.

كما أكد الوزير " مرسي" علي أن الوزارة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لصالح التعاون مع جمهورية السودان في كافة المجالات العسكرية والمدنية .

من جانبه أشاد السفير هاني صلاح المرشح كسفير لمصر بالسودان بدور وزارة الإنتاج الحربي والتي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج، وأكد " صلاح " على حرصه على أن يكون هناك تنسيق دائم بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالإستفادة من تطور العلاقات على كافة المستويات بين البلدين مؤخراً وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع " الشعب المصري" و " الشعب السوداني ".