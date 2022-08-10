شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تُطالب الطلاب بالاستعلام عن الكليات عند تسجيل رغبات التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، جميع طلاب الثانوية العامة والأزهرية أو ما يعادلها عند تسجيل رغبات الدخول إلى الكليات داخل مصر أو خارجها سواء "حكومية – خاصة – أهلية – أفرع أجنبية"، بالاستفسار والاستعلام من خلال النقابة العامة عن أفضل هذه الكليات التى لها سوق محلى وإقليمى ودولى، وتلقى الدعم والاعتماد من النقابة العامة والفرعيات بالمحافظات لقيد الخريجين وتوظيفهم، واختبارهم عند الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وفتح عياداتهم لأن هناك كليات لا تتعامل النقابة معهم وتقف النقابة ضدهم بكل حزم.

وأشارت النقابة إلى أنها تهدف إلى توعية طلاب الثانوية العامة والأزهرية عند الإقدام على كليات العلاج الطبيعى، وأن يتأكدوا من بعض الكليات التى لها شراكة أجنبية، وأيضا هناك بعض الكليات مصاريفها باهظة السعر يجب أن يراعوا فيها المواطن طبقا لتوجيهات الدولة للتخفيف عن كاهل أعباء المواطن.

ولفتت النقابة إلى أنه من يرغب فى الاستعلام عن كليات العلاج الطبيعى سواء داخل مصر أو خارجها، عليهم مراجعة النقابة العامة للعلاج الطبيعى، يوم الجمعة، من كل أسبوع لمدة شهر من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا.