هدم 187 عقارا على الدائري.. آخر صور إزالات منطقة الجبخانة بالقاهرة القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انتهت محافظة القاهرة من خلال الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية، من إزالة 172 عقارا من منطقة الجبخانة في مصر القديمة.

كما نقلت محافظة القاهرة 720 أسرة من المنطقة إلى أماكن بديلة لتسكينهم.

وتستهدف محافظة القاهرة إزالة عقارات بإجمالي 187 عقارا في منطقة الجبخانة مقامة على أملاك الدولة ونقل السكان إلى وحدات مجهزة بمساكن المحروسة الحضارية بحي السلام حرصًا على حياتهم.

وتأتي هذه الإزالات ضمن أعمال التطوير الجارية بمنطقة الجبخانة الأثرية بحي مصر القديمة.

وتشمل أعمال تطوير المنطقة، استكمال الطريق الصاعد لمنطقة الجبخانة وتكامل مسارات الحركة الموصلة للمنطقة الأثرية لتسهيل الوصول إليها، واستكمال تطوير الفراغات والمناطق المفتوحة والذي يتمثل في استغلال المساحات العمرانية البينية الناتجة من الطريق الصاعد وفرق المنسوب في توفير تجمعات لأنشطة اجتماعية وثقافية وخدمية وملاعب ومسرح مكشوف ومنطقة ألعاب للأطفال ومناطق ترفيهية.

وتواصل محافظة القاهرة في الوقت نفسه رفع كافة التراكمات والرتش ومخلفات الهدم بمناطق إزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة بمنطقة الجبخانة والمقامة على حافة الجبل والمواجهة للطريق الصاعد بمحيط الطريق الدائري بنطاق حي مصر القديمة.