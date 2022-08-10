تبدأ من 25 ألف جنيه.. شركات السياحة تكشف الأسعار المتوقعة لعمرة المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت شركات السياحة الدينية العاملة في "الحج والعمرة" عن توقعاتها بشأن أسعار عمرة المولد النبوي لعام 1444 هجرية.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة السياحة والآثار، التحضير لبدء موسم العمرة الجديد 1444 هجرية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية.

وتوقع أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن تفتح الحكومة عدد تأشيرات العمرة بهدف القضاء على السماسرة والسوق الموازية ومواجهة تأشيرات.

وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية لمصراوي، أن أسعار عمرة المولد النبوي يتوقف على عدد التأشيرات المتاحة خلال الموسم المرتقب.

وتابع: "حال تخصيص 120 ألف تأشيرة للموسم بالكامل فلن تقل الأسعار عن 35 ألف جنيه لبرنامج العمرة الواحد، ولو تم تخصيص 300 ألف تأشيرة ستبدأ الأسعار من 30 ألف جنيه، أما حال تخصيص 500 ألف تأشيرة، ستبدأ الأسعار من 25 ألف جنيه".

من ناحيته، توقع ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، بدء أسعار برامج عمرة المولد النبوي للموسم الجديد، للبرنامج الاقتصادي من 25 ألف جنيه شاملة تذاكر "الطيران".

وأوضح "سلطان" لمصراوي، أن المعتمر سيجد هذا السعر خارج شركات السياحة المنظمة للعمرة، كون التأشيرة أصبحت الآن "ترانزيت" وتضم تأشيرة الإمارات بسعر 6 آلاف جنيه من وكلاء سعوديين مباشرة وسيضيف لها المعتمر سعر تذكرة الطيران ويذهب لأداء العمرة.

وأكد أن زيادة عدد التأشيرات، ينقذ الشركات من السماسرة، ويمنع المواطنين من البحث عن طرق أخرى للسفر لأداء العمرة، تكلف الدولة أموالًا وعملة صعبة غير مراقبة من خلال تأشيرات ومكاتب وسماسرة غير مرخصة، خصوصا بعد إعلان المملكة تلقي طلبات العمرة بداية من شهر أغسطس القادم.

وتابع سلطان: "إذا قلت التأشيرات عن 500 ألف سيكون خطأ كبير ويزيد من أسعار البرامج، ويصنع سوقًا سوداء للتأشيرات، خصوصًا وأن تأشيرات الزيارة والسياحة والـ B2C أصبح يروج لها على السوشيال ميديا بطريقة كبيرة، وأصبحت في متناول الجميع".

ويتوقع حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، أن تبدأ أسعار عمرة المولد النبوي هذا العام من 25 ألف جنيه شاملة تذاكر الطيران، وذلك حال تخصيص 500 ألف تأشيرة للموسم هذا العام وذلك وفقا لبرنامج كل شركة سياحية.

وناشد "عنبي"، في تصريح لمصراوي، وفقا لمطالب شركات السياحة، مجلس الوزراء ووزارة السياحة بتخصيص 500 ألف تأشيرة للموسم، من أجل حصول المعتمرين على خدمة جيدة وسعر رخيص.

وأكد أن التأخر تقليل عدد التأشيرات، يتسبب في ضياع مئات الملايين من الجنيهات على الدولة جراء قيام السماسرة والوسطاء بتنظيم رحلات عمرة خارج البوابة المصرية للعمرة، خصوصا وأن المملكة تمنح تأشيرة العمرة إلكترونيا لأي مواطن دون اشتراط أن يتم تنظيمها من قبل شركة سياحة.

وبدأت المملكة العربية السعودية، موسم العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة، مطلع شهر محرم الجاري لعام 1444هـ، الموافق 30/7/2022م.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدأت في استقبال طلبات إصدار تأشيرات العُمرة للقادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لعام 1444 هجرية، اعتبارًا من الخميس 15 ذي الحجة الماضي للعام 1443هـ، الموافق 14/7/2022م.