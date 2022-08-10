"لقيت صورة واحدة على تليفونه فخلصت عليه".. قصة مقتل "سائق" على يد زوجته بالمرج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أنهت ربة منزل حياة زوجها الذي يعمل سائقا، بعدما تعدت عليه باستخدام "مفك" ليودي بحياته على الفور، داخل شقتهما المستأجرة في أحد العقارات بمنطقة المرج.

في حلقة جديدة من جرائم عش الزوجية التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سائق على يد زوجته بأحد عقارات منطقة المرج.

الضحية متزوج ولديه 4 أطفال وكان يقطن مع زوجته وأطفاله في شقتهم المستأجرة بالطابق الـ 7 بالعقار، لم يسمع أحد من قبل عن حدوث مشاكل بين المجني عليه وزوجته، ما جعل هناك حالة من التعجب الشديد بين الجيران.

المتهمة كانت تعيش حياة طبيعية مع زوجها دون حدوث أية خلافات تنبىء باحتمالية وقوع جريمة قتل بينهما، لكن حدث ما لم تتوقعه الزوجة حيث وجدت صورة لسيدة على هاتف الزوج المحمول، واكتشفت خيانته لها مع هذه السيدة.

الزوجة لم تنتظر كثيرًا حتى بدأت تفكر في طريقة تضمن من خلالها الانتقام من زوجها بعدما راودتها الكثير من الأفكار الشيطانية بشأن علاقة الزوج بهذه السيدة.

"مفك" كان الوسيلة التي لجأت إليها المتهمة لمعاقبة زوجها، حيث غافلت الزوج وانقضت عليه طعنًا في رقبته بواسطة "المفك"، ليسقط الزوج غارقًا في دمائه غير قادر على مقاومة المتهمة التي تركته وذهبت إلى منزل شقيقها.

وحول اكتشاف الجريمة؛ يقول عدد من أهالي المنطقة: كان هناك رائحة كريهة داخل شقة سكنية، انتشرت بشدة في المنطقة المجاورة للعقار، حتى بدأ الجيران في إبلاغ قوات الأمن باحتمالية وقوع جريمة قتل في أحد الشقق، وبالفعل تمكن رجال المباحث من العثور على جثة الزوج في العقد الثالث من عمره، وهي في حالة تعفن وبها أثر ضرب بالرقبة.

بدأت القضية تتكشف بعدما أثبت تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث عدم تردد غرباء على العقار، وعدم وجود خلافات بين الضحية وآخرين ترتقي لارتكاب الجريمة، مع انتفاء دافع القتل بدافع السرقة أو خصومة ثأرية.

أصابع الاتهام بدأت تتجه نحو الزوجة، فتم ضبطها وبمواجهتها بعدد من أدلة الاتهام، أنكرت ارتكابها للواقعة، وقالت أنها تركت المنزل بسبب خلافات بينهما، بعد أن اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة أخرى، لكن التحقيقات كشفت أن الزوجة بعد اكتشافها وجود صورة لسيدة على هاتفه قامت بضربه بمفك، وتركته غارقا في دمائه، واختبأت في منزل شقيقها حتى تم القبض عليها وتوجيه اتهام لها بقتل زوجها.

أحد الجيران أكد أنه فوجئ بالواقعة بعدما شاهد سيارات الشرطة في المكان، ولم يكن يصدق ما حدث خاصة أن المجني عليه لم تكن له أي مشاكل مع أحد بالمنطقة منذ أن جاء للعيش فيها مع زوجته.

من جانبها انتقلت جهات التحقيق وقامت بمعاينة مسرح الجريمة، كما أمرت بتحريات رجال الشرطة فى الواقعة، وأمرت بنقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام بعد توجيه اتهام بقتل زوجها داخل مسكن الزوجية.