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تتصرف ازاى فى حالة إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.. إعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يوضع الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن ، الأسباب التي تؤدى إلى إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع ، وهى كالاتى:

 

1-وجود تداخل في وصلات الكهرباء.

 

2- حدوث حركات اهتزاز.

 

3-فك غطاء العداد.

 

4-في حاله ظهور لمبه التلاعب يجب الاتصال على رقم 121 أو إبلاغ فرع الشركة التابع له.

 

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

 

1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

 

2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

 

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

 

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  [email protected]

                                           

5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475  (داخلي 154).

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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