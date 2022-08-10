خريطة قطع المياه 8 ساعات عن 7 مناطق بشبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق: (بيجام بالكامل - عبدالمنعم رياض - أم بيومي - أرض الجنينة - مدينة السعادة والتعاون - عزبة عثمان - منطقة منطي)، وضعف المياه عن بعض مناطق حي شرق.

وقالت الشركة، في بيان، إن قطع المياه يكون اعتبارا من الساعة 10 مساءً، اليوم الأربعاء 10/8/2022 وحتى الساعة 6 صباح يوم الخميس 11/8/2022.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى إجراء أعمال لحام على خط قطر 600 مللي بشارع أحمد عرابي بمنطقة شبرا الخيمة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في نطاق الأماكن المتأثرة ويمكن الاتصال بها من خلال رقم الخط الساخن 125 من الموبايل أو الخط الأرضي.