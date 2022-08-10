شقق روضة السيدة 2.. تنفيذ 572 وحدة جديدة بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أزالت محافظة القاهرة منطقة الطيبي في السيدة زينب وذلك من أجل تنفيذ مشروع سكني جديد باسم روضة السيدة 2، لنقل سكان المناطق العشوائية التي يتم إزالتها.

ويقع مشروع روضة السيدة 2 الذي تنفذه المحافظة الآن ملاصقا لمشروع روضة السيدة 1 ومن المخطط أن يكون المشروع بنفس مواصفات مشروع روضة السيدة 1 وبنفس تصميمات العمارات,

وأزالت محافظة القاهرة 143 عقارا بمنطقة الطيبي تسكنها 350 أسرة، وذلك لبدء العمل في إنشاء مشروع روضة السيدة 2، على أن يتم تسكين الأسر مرة أخرى عقب انتهاء المشروع.

مواصفات مشروع روضة السيدة 2

يضم مشروع روضة السيدة 2 عدد 9 عمارات سكنية على الطراز المعماري الذي يتناسب مع مشروع روضة السيدة 1.

وتبلغ مساحة مشروع روضة السيدة 2 نحو 7.89 فدان وتبلغ تكلفته الإجمالية 549 مليون جنيه.

ومن المستهدف الانتهاء من المشروع مع مطلع العام القادم 2023.

ويضم المشروع 572 وحدة سكنية و6 وحدات إدارية ومبنى خدمي ومبنى حضانة وملعب.

وتنفذ محافظة القاهرة مشروع روضة السيدة 2 ليكون واحدًا من المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة كسكن بديل للمناطق غير الآمنة وغير المخططة.