شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 40% زيادة فى استهلاكات الساحل الشمالى خلال أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن قيمة إصدار فواتير صغار المشتركين لقطاع مطروح بلغ خلال شهر يوليو 25 مليون جنيه ، موضحا أن قيمة إصدار كبار المشتركين بنفس القطاع بلغت 38 مليون جنيه ومن المتوقع أن تزيد معدلات اﻻستهلاك خلال شهر أغسطس بهذه المدن بنسبة تصل لـ40%.
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تصل إجمالى قيمة إصدار صغار المشتركين بالمدن الساحلية لـ52 مليون جنيه، و تتجاوز الـ70 مليون جنيه لكبار المشتركين، مشيرا إلى نسب التحصيل بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء مرتفعة بجميع القطاعات بنسبة تصل لـ 100%.
وقال المصدر أن المهندس طارق عبد الشافي رئيس الشركة أصدر تعليمات بضرورة رفع نسب التحصيل بالمدن الساحلية والقري السياحية التى توجد بنطاق الشركة وهى مرسي مطروح و الساحل الشمالي.