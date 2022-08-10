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اليوم.. الحُكم في استئناف مرتضى منصور على حبسه في سبّ وقذف الخطيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر اليوم الأربعاء، محكمة جنح مستأنف الإقتصادية، حكمها في الاستئناف المرفوع من مرتضى منصور رئيس الزمالك على حكم حبسه سنة مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه، بتهم السب والقذف والطعن في الأعراض بحق محمود الخطيب رئيس الأهلي، وخدش سمعه العائلات والإزعاج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضوية كلا من المستشارين وليد زكي أبو الحسن، ومحمد صلاح البيطار، وحنان دحروج.

سبق وأن قضت محكمة الجنح الاقتصادية- الدائرة الثانية – بتاريخ 27/4/2022 برئاسة المستشار شريف البيلي وعضوية المستشارين أحمد الشايب وعمرو عبد الرسول طنطاوي بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل وكفاله عشرة آلاف جنية وتغريمة عشرة آلاف جنيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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