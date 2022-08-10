شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز توفر أكثر من 30% من قيمة فاتورة الكهرباء.. اتبع هذه الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينصح الخليج 365 قراءه باتباع اجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء التى تساهم فى خفض أكثر من 30% من قيمة فاتورة اﻻستهلاك الشهرية خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة التى تجعل مكيف الهواء لا غنى عنه و أجهزة أخرى كثير كثيفة الاستهلاك إذا استهلكت بطريقة خاطئة ، و يمكن للمواطن خفض استهلاكه لهذه الاجهزة إذا اتبع هذه الإرشادات:

1- التكيف : يعد مكيف الهواء من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء نتيجة الاستخدام الخاطئ لها ، حيث أن معظم المستهلكين يعتقدون أن ضبطه على أقل درجة يبرد الغرفة أكثر وهى معلومة خاطئة و الصحيح هو أن الدرجة الأنسب للتكيف هى 25 درجة مئوية التى تجعل كمبروسر الهواء يفصل تلقائياً كل فترة زمنية ، ومن بين الخطوات التى يمكن اتباعها لتقليل استهلاك الكهرباء هو وضع مروحة بجوار التكيف لتساعد الجهاز على توزيع الهواء و بالتالى لا يحتاج كهرباء كثيرة.

2- سخان المياه: عدم ترك فيشة السخان فى الكهرباء فى حالة عدم استخدامه ، لانه يستهلك الكهرباء بعد أن تبرد المياه و يعاود تسخنيها مرة أخرى تلقائيا، ومن الأفضل أن يتم وضع الفيشة قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصلها بعد الإنتهاء.

3- المكواه : يفضل تجميع الملابس و كيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك.

4- الثلاجة : تستهلك الثلاجة و الديب فريزر كهرباء عالية عند تكرار فتح الباب و عدم تنظيم الأطعمة داخلها و ترك فراغات بينها ، و يفضل عدم فتح الباب كثيرا و وضع الجهاز بعيداً عن البوتجاز بفارق 2 بوصة بعيداً عن الحوائط لضمان التهوية الجيدة.

5- الكاتيل : من الأكثر الجهزة استهلاكاً للكهرباء و له أضرار بالغة على الشبكة القومية للكهرباء و يتسبب فى رفع قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل كبير.