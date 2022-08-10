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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على أقسام كلية الإعلام بجامعة القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - مع قرب انطلاق أعمال المرحلة الأولى للتنسيق، المقرر أن تبدأ يوم الخميس 11 أغسطس حيث إتاحة موقع التنسيق للطلاب لتسجيل الرغبات، ينشر الخليج 365 أقسام كلية الإعلام بجامعة القاهرة 

 

تتضمن الكلية 3 شعب 

الشعبة العربى وتنقسم داخليا لثلاث أقسام 

قسم الصحافة 

قسم الإذاعة والتليفزيون 

قسم العلاقات العامة والإعلان 

 

الشعبة الإنجليزية ولا يوجد بها اقسام داخلية ( شعبة عامة ) 

 

برنامج الإعلام الرقمى 

برنامج مستحدث وتم تفعيله وقبول اول دفعة العام الجامعي الماضي 2021/ 2022.

 

 

 

وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق يوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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