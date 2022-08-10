شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على أقسام كلية الإعلام بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قرب انطلاق أعمال المرحلة الأولى للتنسيق، المقرر أن تبدأ يوم الخميس 11 أغسطس حيث إتاحة موقع التنسيق للطلاب لتسجيل الرغبات، ينشر الخليج 365 أقسام كلية الإعلام بجامعة القاهرة

تتضمن الكلية 3 شعب

الشعبة العربى وتنقسم داخليا لثلاث أقسام

قسم الصحافة

قسم الإذاعة والتليفزيون

قسم العلاقات العامة والإعلان

الشعبة الإنجليزية ولا يوجد بها اقسام داخلية ( شعبة عامة )

برنامج الإعلام الرقمى

برنامج مستحدث وتم تفعيله وقبول اول دفعة العام الجامعي الماضي 2021/ 2022.

وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق يوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758