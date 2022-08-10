شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 12 كشك وفاترينة مخالفة بامبابة والكيت كات بالجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء احمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي شمال الجيزة بالاستمرار في شن الحملات المكبرة لرفع الإشغالات وإزالة للتعديات من الطريق العام بالتعاون مع الجهات المعنية لتحسين الحالة العامة للطرق والتسهيل علي المواطنين في السير بحرم امن وتحقيق الانضباط بالشارع.

وفي ذلك الاطار قامت محافظة الجيزة من خلال حى شمال الجيزة بتنفيذ حملة اشغالات مكبرة بقطاع امبابة بمنطقة الكيت كات وخلف مسجد خالد بن الوليد وسط غطاء امنى مكثف من شرطة المرافق وقسم شرطة امبابة وكافة اجهزة الحى الميدانية اسفرت عن ازالة عدد 12 كشك وفاترينة مخالفة ورفع عدد 350 حالة اشغال ثابتة ومتحركة ومصادرتها وايداعها مخازن الحى بمتابعة السيد اشرف بكر رئيس حي شمال وجاري الاستكمال.