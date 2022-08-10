ما قواعد العزل المنزلي للمصابين بكورونا دون أعراض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن قواعد العزل المنزلي للحالة الإيجابية معملية بفيروس كورونا، دون أي أعراض.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، إن العزل لتلك الحالة يكون لمدة 5 أيام من تاريخ الاختبار الإيجابي للكوفيد-19، وفي حالة انتهاء العزل يستمر الشخص في ارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية في تحركاته.

وفي حال ظهور الأعراض خلال فترة العزل تعامل الحالة طبقا لفترات العزل المقررة وفقا للتصنيف الإكلينيكي للحالة أو الأعراض "بسيطة - متوسطة - شديدة".

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قال إن هناك انخفاضا في معدلات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الوبائي الجاري مقارنة بالأسبوع الوبائي السابق بنسبة تصل إلى 55%، فضلاً عن انخفاض الوفيات بنسبة 20%.

كما عرض الوزير على مجلس الوزراء معدلات التغير الأسبوعي في أعداد الإصابات المؤكدة والوفيات، ونسب إشغال المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى انخفاض الإشغال خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بنسبة 60%، مقارنة بالأسبوع قبل الأخير من ذات الشهر.