مطار الأقصر يكرم عاملًا عثر على ربع مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

كرم الطيار أشرف عادل مدير مطار الأقصر الدولي، عاملًا أمينًا يدعى محمود إبراهيم بشركة نوبلز للتحميل بالمطار، عثر على حقيبة بها ٤٣٠٠ دينار كويتي بما يعادل ٢٥٠ ألف جنية مصري، وقام بتسليمها إلى الجهات المختصة، وتم العثور على صاحبها وتسليمها له.

وقدم الطيار أشرف عادل شهادة تقدير للعامل لأمانته، حيث أنه يعد نموذجًا مشرفًا يحتذى به في العمل وبين زملائه، ورفض العامل الأمين أي مكافأه من الراكب الكويتي صاحب الحقيبة فور تسليمها له.

وأعرب مدير المطار، للعامل عن مدى فخره وسعادته به، وأكد حرص إدارة المطار على تكريم العاملين المتميزين في جميع المجالات.

​