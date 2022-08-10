القاهرة 34.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 35 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 24

السلوم 31 22

سيوة 37 24

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 38 26

نخل 35 19

نويبع 38 27

طابا 37 26

كاترين 34 19

الطور 37 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 30

مرسى علم 38 30

الفيوم 35 25

بني سويف 36 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 25

سوهاج 39 26

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 31

إدفو 42 30

أبوسمبل 42 30

الوادى الجديد 42 25

شلاتين 39 31

أبو رماد 37 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28