توجيه رسمي.. عدم إضاءة أي مبنى حكومي بالقاهرة من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

واصلت محافظة القاهرة تكثيف إجراءاتها لتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها بالمباني الحكومية التابعة لها.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على جميع أجهزة المحافظة: (الديوان العام - الأحياء - مديريات الخدمات) باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة الكهربائية والتأكيد على غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة غير الضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية وترشيد استخدام أجهزة التكييف.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بترشيد استهلاك الطاقة للمباني الحكومية.