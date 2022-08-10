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الأكاديمية الوطنية للتدريب تبحث مع سفير اليابان سبل التعاون المشترك

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محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

بحثت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب مع السفير أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الأكاديمية والسفارة والهيئات اليابانية.

واستعرضت راغب -خلال اللقاء- أنشطة الأكاديمية وعلى رأسها المدرسة الرئاسية، وتحديدا البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP.

من جهته.. استعرض السفير الياباني التعاون القائم بين مصر واليابان خاصة في مجالات التعليم والتدريب، مؤكدا عمق العلاقات المصرية اليابانية واهتمامه بتعزيز التعاون بين البلدين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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