العثور على شخص مذبوح داخل شقته بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شخص في ظروف غامضة بشارع العشرين فيصل، غرب الجيزة.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بمقتل شخص داخل مسكنه بشارع العشرين فيصل بجوار محل مأكولات شعبية دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث بفرقة الغرب إلى محل البلاغ تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وحضور الأدلة الجنائية، وتبين بالفحص المبدئي مقتل شخص مسؤول بإحدى الجهات ذبحًا على يد مجهولين.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة لرصد المترددين على مسرح الجريمة وتحديد هوية الجاني.